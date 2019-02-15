Cтали известны подробности смерти военнообязанного на сборах 11 15.02.2019, 18:57

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Военнообязанный был из Бреста.

Во время сборов умер военнообязанный из Бреста, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства обороны.

«Сегодня утром военнообязанный 1973 года рождения почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные действия результата не дали. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. В ходе прохождения сборов с жалобами на самочувствие он не обращался», – проинформировали в военном ведомстве. Министерство обороны выразило соболезнования родным умершего.

«В настоящее время ведомство оказывает семье военнообязанного всестороннюю помощь», – отметили в пресс-службе.

В Управлении Следственного комитета по Брестской области tut.by рассказали, что мужчина 1973 года рождения умер на территории одной из воинских частей Барановичей.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели мужчины», — рассказал официальный представитель ведомства Дмитрий Иванюк.