Для поляков создают возможности возвращения из эмиграции 15.02.2019, 18:59

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фото с сайта theworldnews.net

Польша помогает своим гражданам вернуться домой.

Готовится пакет социальных возможностей для поляков, которые хотели бы вернуться из эмиграции на родину, сообщает «Радио Польша».

Среди прочего это касается налоговых льгот, — отметила министр предпринимательства и технологий Ядвига Эмилевич: «Мы ведем консультации с министром финансов и премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы подготовить пакет предложений для тех, кто уехал из Польши на какое-то время, но сегодня даже не знает, какие предложения можно найти на польском рынке труда».

Ядвига Эмилевич отметила, что польские меры будут основываться в то числе на опыте других стран, например, Чешской Республики, Португалии. Министр предпринимательства и технологий Польши добавила, что стоит цель привлечь в страну прежде всего тех, кто уехал в другие страны после 2004 года, когда Польша вошла в ЕС. Также предусматривается возвращение поляков из Великобритании в связи с брекситом. Кстати, в апреле в Лондоне будет организована ярмарка вакансий для поляков.

По расчетам Ядвиги Эмилевич, 30 процентов поляков, находящихся в эмиграции, смогут найти для себя интересные предложения на родине.