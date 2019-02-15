Для поляков создают возможности возвращения из эмиграции
- 15.02.2019, 18:59
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Польша помогает своим гражданам вернуться домой.
Готовится пакет социальных возможностей для поляков, которые хотели бы вернуться из эмиграции на родину, сообщает «Радио Польша».
Среди прочего это касается налоговых льгот, — отметила министр предпринимательства и технологий Ядвига Эмилевич: «Мы ведем консультации с министром финансов и премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы подготовить пакет предложений для тех, кто уехал из Польши на какое-то время, но сегодня даже не знает, какие предложения можно найти на польском рынке труда».
Ядвига Эмилевич отметила, что польские меры будут основываться в то числе на опыте других стран, например, Чешской Республики, Португалии. Министр предпринимательства и технологий Польши добавила, что стоит цель привлечь в страну прежде всего тех, кто уехал в другие страны после 2004 года, когда Польша вошла в ЕС. Также предусматривается возвращение поляков из Великобритании в связи с брекситом. Кстати, в апреле в Лондоне будет организована ярмарка вакансий для поляков.
По расчетам Ядвиги Эмилевич, 30 процентов поляков, находящихся в эмиграции, смогут найти для себя интересные предложения на родине.