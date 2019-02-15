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Сергей Михалок в третий раз стал папой

  • 15.02.2019, 19:20
Сергей Михалок

У лидера групп Brutto и «Ляпис-98» родился третий сын.

Об этом стало известно из Instagram-аккаунта группы Brutto, пишет tut.by.

У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын (вес — 3,8 кг, рост 53 см). Как сообщается в Instagram, мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, что у Сергея уже есть два сына. Старшему, от первого брака, Павлу 23 года, он тоже музыкант и играет в новом проекте отца Drezden. Средний Макар родился в браке с известной актрисой Светланой Зеленковской, ему 5 лет. У Светланы от первого брака также есть дочь Аксинья, ей 18 лет.


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