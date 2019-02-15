Трамп объявил о введении в США чрезвычайного положения 3 15.02.2019, 19:21

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США заявил, что Вашингтон не контролируют свою границу с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Мексикой. Его обращение транслируется на канале Белого дома в YouTube, сообщает "Гордон".

"Я собираюсь подписать [документ о введении] чрезвычайного положения в стране. Он подписывался много раз в прошлом", – отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что подпишет окончательные документы, как только вернется в овальный кабинет. Он ожидает, что сразу после этого решение попытаются оспорить в судебном порядке. Трамп предположил, что если иск будет подан, дело дойдет до Верховного суда, который вынесет положительное решение.

"Мы не контролируем нашу собственную границу. Мы будем противостоять кризису в сфере национальной безопасности на нашей южной границе. Мы сделаем это – так или иначе, мы должны сделать это", – заявил он.

Глава Белого дома в очередной раз сказал, что через границу с Мексикой в США попадает "огромное количество наркотиков". Он добавил, что в Штаты также прибывают нелегальные мигранты.

"Мы хотим предотвратить попадание наркотиков в нашу страну. Мы хотим остановить проникновение преступников и банд в нашу страну", – подчеркнул он.

Из-за отказа представителей Демократической партии предусмотреть в бюджете $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой Трамп объявил о приостановлении работы федерального правительства 23 декабря 2018 года. Это был самый долгий шатдаун в истории США – 35 дней.