США ввели санкции против силового блока Мадуро 15.02.2019, 19:53

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Вашингтон усиливает давление на венесуэльского диктатора.

Согласно решению, обнародованному в пятницу, 15 февраля, в санкционный список внесли главу Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) и первого комиссара SEBIN, командующего генерального управления военной контрразведки Венесуэлы; директора Сил специальных операций национальной полиции Венесуэлы (FAES), а также президента государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), cообщает "Новое время".

"Мы вводим санкции против чиновников, отвечающих за аппарат безопасности и разведки Мадуро, который систематически нарушает права человека и подавляет демократию, в том числе путем пыток и другого жестокого применения силы", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд. В результате по меньшей мере 20 танкеров, загруженных венесуэльской нефтью, встали на рейд у побережья Мексиканского залива.

Вашингтон усилил санкционное давление на режим Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуаидо.