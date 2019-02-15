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Глава ФХБ: В 2014 году мы провели чемпионат мира в убыток

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  • 15.02.2019, 19:58
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Геннадий Савилов рассказал о хоккейном чемпионате в Минске.

Председатель ФХРБ Геннадий Савилов после подписания договора с Федерацией хоккея Латвии о совместном проведении чемпионата мира 2021 года поделился воспоминаниями о проведении в стране ЧМ-2014.  

- У нас специфическая организационная структура в стране, говорить о прибыли чемпионата мира 2014 трудно. В Беларуси спорт финансируется государством, не как в странах Европы. Например, мы не можем говорить о прибыли как о коммерческой удаче. Ресурсы, вложенные в строительство арен, дорог, развития туризма и так далее. Прибыль после продаж билетов зачастую уходит на государственные затраты.

ФХРБ не очень уместно говорить о прибыли чемпионата мира 2014 года. Прибыль — остаток от себестоимости. Если посчитать, то, наверное, мы провели его в убыток. У нас стояли другие задачи: показать Беларусь как страну, которая может проводить такие мероприятия на уровне Канады и прочих государств, — передает слова Савилова championat.com.


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