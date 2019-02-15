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В День влюбленных в Украине зарегистрировали брак сразу 2 439 пар

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  • 15.02.2019, 20:04

Рекордсменом по количеству зарегистрированных браков стала Днепропетровская область.

В Украине 14 февраля, в День святого Валентина, зарегистрировали брак 2 439 пар, в том числе 359 пар воспользовались услугой Министерства юстиции "Брак за сутки".

Об этом информирует censor.net со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В этом году в День всех влюбленных стало на 2 439 пар супругов больше. Рекордсменом по количеству зарегистрированных браков в этом году стала Днепропетровская область - 231 пара, на втором месте Киев - поженились 211 пар, далее следует Львовская область, где брак зарегистрировали 174 пары", - сообщила замминистра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская.

Первый брак 14 февраля был зарегистрирован в 8:00 в Луганской области, а последний - в 23:00 в Кировоградской области.

Кроме браков, в День влюбленных немало украинцев воспользоваться услугой юбилейной свадьбы. "Очень приятно наблюдать за другой статистикой - празднование юбилейных свадеб. В День влюбленных возобновили свои обеты 139 пар", - отметила чиновница.


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