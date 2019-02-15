Любимая игрушка Лукашенко 10 Валерий Карбалевич

15.02.2019, 20:09

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Валерий Карбалевич

Во сколько развлечения диктатора обходятся белорусскому налогоплательщику?

Образ «последней диктатуры Европы» надолго закрепился за нашей страной.

Традиционное спортивное мероприятие «Минская лыжня» можно было бы считать праздником здоровья, если бы оно было добровольным. Но создается впечатление, что людей мобилизовали туда для того, чтобы они были фоном триумфа одного известного лыжника, который по совместительству является знатным хоккеистом и августейшей особой.

Вероятность победы кого-либо другого равна шансу встретить на лыжне динозавра. Для полной уверенности в своем статусе фаворита Лукашенко взял в свою команду четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву.

Но мероприятие оказалось знаковым не очередной победой Лукашенко, а его заявлениями перед журналистами. Он высказался насчет проведения в стране крупных международных спортивных соревнований.

Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь речь идет о формировании имиджа Беларуси. «За это — имидж страны, пиар настоящий — сейчас платят сотни миллионов долларов», — отметил он.

Спору нет, имидж, престиж государства — большая ценность, которая имеет вполне материальное измерение. Но проблема в том, что Беларусь имеет плохую репутацию в мире, и испортила ее как раз политика, проводимая Лукашенко. Образ «последней диктатуры Европы» надолго закрепился за нашей страной.

Ситуация в Беларуси регулярно обсуждается и критически оценивается в различных международных организациях вплоть до ООН. И эту репутацию не исправить проведением различных международных форумов, включая спортивные. Есть гораздо более простой и, главное, дешевый способ вернуть стране позитивный образ. Для этого надо «повести свое общество за цивилизованным миром».

Что касается образа Беларуси как спортивной державы. Несмотря на огромные финансовые вливания в спорт, достижения белорусских спортсменов на международных соревнованиях тают на глазах. Число олимпийских медалей с каждой Олимпиадой сокращается. Зато увеличивается количество допинговых скандалов. Уверенно деградирует любимая игрушка А. Лукашенко — хоккей.

В последнее время Беларусь действительно становится местом проведения важных международных соревнований. Только что прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. 20 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону. 21—30 июня 2019 г. Беларусь станет местом проведения II Европейских игр. В сентябре в Минске пройдет легкоатлетический матч Европа—США.

Но остается открытым вопрос: какая цена этого удовольствия, во сколько оно обходится белорусскому налогоплательщику?

А. Лукашенко пытался убедить журналистов, что эти соревнования «не соразмерные дивиденды приносят, а чрезмерные дивиденды. Естественно, это все окупается». «Дело не в этих копейках, которые мы затратим. Хотя и это важно, и в убытках мы никогда не были», — отметил он.

Однако на самом деле все совсем не так. Прежде всего, важно обратить внимание, что наши власти тщательно прячут информацию о затратах на эти соревнования. Хотя, казалось бы, чего проще: показать, сколько денег вложили, какие дивиденды получили.

Как показывает опыт проведения подобного рода масштабных международных соревнований, расходы страны-хозяйки значительно перекрывают прибыль. Всем памятны протесты по этой причине населения Бразилии против проведения там Олимпиады в 2016 году.

Очень показательно, что вначале было принято решение о проведении II Европейских игр 2019 года в Нидерландах. Но, хорошо посчитав, правительство этой богатой страны отказалось от такого удовольствия. Потому что там власть отчитывается перед народом за расходование государственных денег. В Беларуси же такого отчета никто не требует, власть имеет полную свободу тратить финансовые ресурсы по своему усмотрению и прихоти.

Белорусский опыт подтверждает убыточность подобных мероприятий.

Хочу напомнить, что I Европейские игры, которые прошли в Баку в 2015 году, обошлись Азербайджану не менее чем в $ 5 млрд. Когда было принято решение о проведении II Европейских игр в Минске, тогдашний первый вице-президент НОК Беларуси Максим Рыженков признал, что «в плюс мы не выйдем точно».

То, что накануне важных спортивных мероприятий студентов выселяют из общежитий, — это цветочки. Сейчас правительство лихорадочно ищет деньги на проведение игр. Облисполкомы обязали перечислить на эти цели конкретную сумму из областных бюджетов.

Премьер-министр Сергей Румас в поисках денег поехал за границу. 6 февраля он встретился в Риме с руководителем Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем. Но вернулся несолоно хлебавши, в чем и признался: «Мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров. По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены».

Какой выход? Он — незамысловатый, чисто белорусский. Правительство ничего лучшего не придумало, как ввести дополнительный налог, «продразверстку» в отношении бизнеса. С. Румас сформулировал это так: «Белорусская сторона возьмет на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки». В Нидерландах правительство на такие меры пойти не может, ибо это вызовет скандал, поэтому оно и отказалось от игр.

А в Беларуси властям можно все. Если нужно мобилизовать болельщиков на трибуны, дается разнарядка по школам и университетам, в принудительном порядке людей загоняют на мероприятие. Переполненные трибуны вводят в заблуждение иностранцев. Вот как сам А. Лукашенко демонстрирует методы принуждения людей к спорту: «Я заставляю главу Администрации, а она — весь народ (особенно школы) бегать на трассе». Он пригрозил спросить с ректоров вузов, преподавателей и директоров школ, «почему они не тащат» на лыжные трассы студентов и школьников.

Проблема в том, что существует представление, будто Беларусь — спортивная нация. Это не так. Есть объективные показатели, опровергающие этот миф. Например, когда играет сборная Исландии по футболу, матч смотрит 99% телезрителей. В Беларуси официальные матчи футбольной сборной проходят при полупустых трибунах. В США только на одном телеканале матч американского футбола смотрели 51% жителей страны. Рейтинг спортивных передач в Беларуси не превышает 10%. Рекорд был поставлен на чемпионате мира по хоккею в Минске, когда игру Беларусь—Латвия смотрело 17% телезрителей.

Но А. Лукашенко за долгое время нахождения на своем посту, давно оторвался от реальности. Он живет в своем придуманном мире, где ему удобно, комфортно. В новогодних поздравлениях и с 2018, и с 2019 годами он объявляет главной задачей для государства и народа подготовку к Европейским играм. По его представлению, именно об этом думают белорусы в новогоднюю ночь. Вот и сейчас на лыжне А. Лукашенко говорит: «Я мечтал об этом, я просил руководителя международной федерации легкой атлетики привезти нам матч Европа — США. Вы представляете, какой это будет праздник». Увы, у президента и народа разные праздники. Они живут в разных мирах.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»