Кадровая вакханалия 2 15.02.2019, 20:42

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На протяжении последних 25 лет в политике государства происходят глубокие и непонятные метаморфозы.

Я имею за плечами большой жизненный и хозяйственный опыт, много лет работал на различных хозяйственных должностях и могу уверенно сказать, что эта кадровая вакханалия присуща и настоящему времени. Приведу примеры родного мне Хотимского района, пишет Валерий Коронкевич для сайта «Свободные новости».

Хорошо помню недавний негативный опыт россиян (Россия у нас рядышком), когда на руководящие должности назначали тех, на кого, грубо говоря, накинут лассо. Потому как желающих возглавить предприятия, взять на себя груз ответственности за их жизнедеятельность не находилось. Жители соседних с нами российских районов распродали свои земельные паи «Мираторгу», который огородил колючей проволокой деревни и леса, лишив людей возможности хозяйствовать и развиваться. За колючей проволокой круглогодично пасется скот мясных пород.

Что-то подобное ожидает и нас. Земли в собственности у нашего народа нет. Кадровой политикой, подготовкой хозяйственников никто не занимается,

На сегодняшний день из пяти сельхозпредприятий района в трех нет руководителей. Один из бывших руководителей на протяжении 15 лет по три раза руководил всеми хозяйствами района. Ценнейший «кадр»! Дошло до абсурда: в районной газете было помещено объявление, которое предлагало работу антикризисного руководителя с высокой зарплатой. Казалось бы, должна стоять огромная очередь, а в итоге ни одного желающего с предложением своей кандидатуры не нашлось.

Не скажу точно, сколько, но все вновь прибывшие специалисты сельского хозяйства в район в прошлом году с успехом «дали тягу» — сбежали. Что это? А это итог разрушительной, непродуманной политики нашего руководства. Раскрою эту ситуацию глубже.

В свое время для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, не всегда нужны были связи. Специалисты от заведующего фермой до бригадира полеводческой бригады заносились в списки резерва кадров райкома партии и райисполкома. За их работой наблюдали, повышали их профессиональный уровень, отправляли на стажировки в лучшие хозяйства, на семинары по обмену опытом. И это давало результаты. Была конкуренция, на каждую перспективную должность было не менее трех претендентов. Кадры росли, развивались, совершенствовались. Мы, старые кадры, прошли эту школу, вплоть до президента. Не сказать, что эта школа была совершенной. Но работала!

До перестройки в районе насчитывалось 18 хозяйств, все они были экономически состоятельными. Не существовало таких предприятий, у которых на счету не было хотя бы 200 тысяч рублей. Были хозяйства, у которых на счету хранилось и по полтора миллиона рублей. Основной костяк их руководителей был подготовлен в районе.

А сейчас получила развитие совсем другая, непонятно откуда взявшаяся практика. При назначении нового руководителя района вместе с ним прибывают в район «пилигримы». Их назначают на лакомые предприятия и в организации. И тут начинается настоящий бардак. «Метла» начинает мести по-новому. Выметая деньги, средства, кадры, доводя предприятия до ручки.

Тактика у каждого своя, но одно общее: в хозяйствах начинается настоящий хаос. Это приводит к большим материальным и моральным потерям для коллектива. К примеру, в 2017 году в СПК «Октябрь-Березки» за год сменилось 13 руководителей. В районе все организации, кроме двух, возглавляли исполняющие обязанности руководителей. Задаю вопрос: как можно добиться в такой нервозной обстановке значительных производственных результатов?

По моему убеждению, пока руководитель не станет настоящим хозяином предприятия, пока люди не будут ему доверять, предприятие даже с Божией помощью не состоится. А что у нас? Как будем вылезать из этого глубокого ущелья? Знаю только одно: нам никто не поможет, кроме нас самих.