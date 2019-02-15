Полузащитник сборной Исландии подписал контракт с БАТЭ 15.02.2019, 20:56

фото с сайта pressball.by

Борисовский клуб подписал контракт с Виллюмом Тором Виллюмссоном.

Первые шаги в профессиональном футболе Виллюм Тор Виллюмссон делал именно в "Брейдаблике", дебютировав нем в начале октября 2016 года. Тренеры клуба не торопились и постепенно вводили молодого парня в состав, сообщает "Прессбол".

Если в 2016-м Виллюм Тор ограничился лишь дебютным участием в основе "Брейдаблика", то в 2017-м он провел уже 8 игр. В прошлом году он стал одним из лидеров клуба, в котором провел 19 матчей и забил 6 голов. Чем внес существенный вклад в завоевание командой серебряных медалей чемпионата Исландии.

В 2016 году Виллюм Тор Виллюмссон провел 2 матча в составе юниорской (U-19) сборной Исландии. В прошлом году он уже играл в молодежной (U-21) сборной своей страны, проведя в ее рядах 5 игр. А 15 января 2019-го дебютировал в национальной команде Исландии, выйдя на замену на 69-й минуте товарищеского матча против сборной Эстонии.