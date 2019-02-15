Нейросети научили создавать несуществующих людей 1 15.02.2019, 21:00

Фото: The Verge

Технология искусственного интеллекта StyleGAN способна генерировать разнообразные лица.

Способность искусственного интеллекта генерировать визуальные эффекты сейчас активно используется для разнообразных задач. К примеру, в современных смартфонах с помощью нейросетей улучшается качество фотографий, пишет segodnya.ua.

А разработчики веб-сайта ThisPersonDoesNotExist пошли еще дальше – они обучили нейросети генерировать фотографии несуществующих людей.

MFW when I look up from my GAN at the latest psych paper but then realize it's a Registered Report. pic.twitter.com/7jJw17Ekqk — gwern (@gwern) 8 февраля 2019 г.

Автором веб-проекта является инженер по программному обеспечению Филипп Ванг, который в прошлом был разработчиком в компании Nvidia. Программист создал алгоритм, который самообучается, сканируя реальные изображения, а затем использует особый тип нейросетей, известный как StyleGAN, для генерации новых фотографий. StyleGAN создает лица, опираясь на черты нескольких людей, адаптирует изображение под возраст, пол, мимику и многие другие параметры.

"Каждый раз, когда вы обновляете сайт, сеть генерирует новое изображение лица с нуля. В будущем эта технология будет настолько продвинутой, что ее возможности будут безграничными", – объясняет Ванг.

Базовая структура алгоритма, обеспечивающая работу сайта, была первоначально была разработана в Nvidia. Позже ее исходные коды были опубликованы, и любой желающий может использовать алгоритмы генерации для своих целей. Несмотря на то, что ИИ обучен генерировать человеческие лица, теоретически StyleGAN может имитировать любой источник. Исследователи уже экспериментируют с другими целями, включая шрифты, граффити и даже персонажей из аниме.