Европейские игры все больше похожи на просчет Лукашенко 7 15.02.2019, 21:12

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фото из открытых источников

На это есть несколько причин.

За четыре месяца до проведения в Минске II Европейских игр наметились тревожные тенденции. Успешность инициативы, которую поддержал Лукашенко, вовсе не выглядит очевидной, пишет udf.by.

Проблема со спонсорами. Смета продолжит расти?

Цена проведения в Минске Европейских игр постепенно увеличивается. Два с половиной года назад бывший министр спорта Александр Шамко говорил, что соревнования обойдутся в 30-40 млн долларов.

Чуть позже Лукашенко назвал другую сумму:

«Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут».

В проекте бюджета на 2019 год на проведение II Европейских игр было заложено уже порядка 72 млн долларов. Затем выяснилось, что на соревнования также уже вделили порядка 40 млн долларов из фонда Лукашенко. В сумме выходит более 110 млн.

Но это еще не конец. Как обратил недавно внимание журналисты, после встречи в Риме с руководителем Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем белорусский премьер публично засветил важную проблему.

«Мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров. По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены», – признался Сергей Румас.

Иными словами, «европейцы» не помогли, как надеялся Лукашенко.

Кроме этой причины увеличить смету соревнований может инициатива министра спорта Сергея Ковальчука. Он предложил приравнять для белорусских спортсменов победу на II Европейских играх к победе на играх Олимпийских. Напомним, что за «золото» олимпийским чемпионам из Беларуси платили по 150 тысяч долларов.

Минск как организатор Европейских игр рискует оказаться не в ряду западных столиц, а в числе городов постсоветского пространства

Проведение Европейских игр едва ли не с самомого начала попахивало авантюрой. Первые соревнования прошли в Баку, где местные власти вложили в них более миллиарда долларов. И все же они не собрали большую телеаудиторию в Европе, а известных спортсменов в числе гостей было совсем немного.

Беларусь вызвалась провести вторые игры после того, как от их проведения по причине экономической невыгодности отказались Нидерланды.

Позже выяснислось, что есть проблемы с инициаторах соревнований. Бывший президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хики в 2016 году был арестовал в Бразилии по делу о незаконной продаже билетов на Олимпийские игры. Именно его место занял словенец Янез Коциянчич.

Но ЕОК вовсе не такая авторитеная организация, как может показаться. В прошлом году европейские федерации по семи видам спорта провели в Берлине и Глазго первый объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. Пока он выглядит намного престижнее Европейских игр.

Семь чемпионатов Европы по топовым видам спорта (легкая атлетика, водные виды, велоспорт, гольф, спортивная гимнастика, гребля и триатлон) объединили в одном. Европейский вещательный союз, проводящий «Евровидение», обеспечил трансляции по бесплатным телеканалам континента.

А теперь сравните с соревнованиями в Минске. Здесь будет представлено 15 видов спорта, но некоторые из них очень специфические, не являющиеся олимпийскими: баскетбол в формате 3х3, аэробика, самбо. Еще важный момент: соревнования по этим видам спорта не имеют статуса чемпионатов континента.

«Ту же легкоатлетическую часть объединенного чемпионата Европы и будущих Европейских игр в Минске нечего и сравнивать. Как говорится, это пока небо и земля», – писала газета «Прессбол».

Хотя в прошлом году Янез Кочианчич обещал белорусам другое: «Спортивное событие по своему масштабу не уступит даже Олимпийским играм».

Еще один важный момент, свидетельствующий о престижности соревнований: эстафету у Минска как организатора Европейских игр другие столицы континента пока принимать не собираются.

СМИ Татарстана пишут о перспективах игр-2023: «В разное время сообщалось, что в проведении Европеады заинтересованы английский Манчестер, израильская Хайфа, а также польский Катовице. Однако пока с уверенностью можно говорить только о кандидатуре Казани, поскольку другие потенциальные претенденты активности не проявляют».

Вал европейских туристов под вопросом

Недавно Лукашенко, говоря о проведении в Беларуси крупных международных спортивных соревнований, заявил:

«За это – имидж страны, пиар настоящий – сейчас платят сотни миллионов долларов».

Но если говорить о приложении этих слов на Европейские игры в Минске, то пока нельзя ничего утверждать с уверенностью.

По последним данным на II Европейские игры было продано 20 тысяч билетов из 380. На днях газета «Союз» сообщила, что 10 тысяч купили российские болельщики. О конкретном количестве гостей из Европы молчат.

Но даже если бы и сказали, эти данные можно было бы подвергнуть сомнению. Билет Европейских игр даст право въехать в Беларусь без визы – наверняка среди тех, кто воспользуется возможностью, окажутся и те, кто идти на соревнования и не собирается.

А о телеправах и потенциальной телеаудитории соревнований в Минске практически ничего не слышно. Так что «пиар настоящий» пока под вопросом.