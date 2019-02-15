Российские оккупанты держат в крымских тюрьмах более 80 политзаключенных 15.02.2019, 21:30

Фото с сайта rbc.ru

Больше половины арестованных - крымские татары.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что в аннексированном Крыму не прекращают репрессировать нелояльных к РФ граждан, сообщает Укринформ.

По его словам сейчас в СИЗО и тюрьмах содержится более 80 политзаключенных.

"Сегодня в Крыму агрессия Российской Федерации проявляется в репрессиях ко всем нелояльным - каток репрессий Крыму катится до сих пор. Там очень часто происходят облавы, аресты, задержания, уголовные преследования, административные обвинения, которые затем рассматриваются в судах”, - сказал он.

Умеров отметил, что больше половины арестованных - крымские татары, а очередным доказательством того, что репрессии не прекращаются, факт задержания трех молодых людей - представителей крымскотатарского народа, жителей одного поселка.