Ведущий БТ выматерился в прямом эфире
- 15.02.2019, 21:44
Николай Ходасевич не знал, что в эфире сорвался рекламный блок.
14 февраля на телеканале «Беларусь 5» случился конфуз — спортивный журналист Николай Ходасевич слегка ругнулся матом в прямом эфире. Ходасевич вел программу «Спорт-центр» в перерыве матча 1/16 Лиги Европы «Шахтер» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия) и не знал, что в эфире сорвался рекламный блок, пишет «Еврорадио».
После пары секунд темноты вместо рекламы включилась камера в студии, где в это время решались «рабочие моменты». Ведущий достал из-под стола забытые там флажки букмекерской конторы «Пари-Матч» и эмоционально высказался по поводу того, что их не было в кадре в первой части программы.
«Так и работаете!» — прокомментировал второй ведущий программы:
Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!