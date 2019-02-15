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Ведущий БТ выматерился в прямом эфире

  • 15.02.2019, 21:44

Николай Ходасевич не знал, что в эфире сорвался рекламный блок.

14 февраля на телеканале «Беларусь 5» случился конфуз — спортивный журналист Николай Ходасевич слегка ругнулся матом в прямом эфире. Ходасевич вел программу «Спорт-центр» в перерыве матча 1/16 Лиги Европы «Шахтер» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия) и не знал, что в эфире сорвался рекламный блок, пишет «Еврорадио».

После пары секунд темноты вместо рекламы включилась камера в студии, где в это время решались «рабочие моменты». Ведущий достал из-под стола забытые там флажки букмекерской конторы «Пари-Матч» и эмоционально высказался по поводу того, что их не было в кадре в первой части программы.

«Так и работаете!» — прокомментировал второй ведущий программы:

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!


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