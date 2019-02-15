Еще одна страна ЕС признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы
- 15.02.2019, 21:49
Словения поддержала лидера оппозиции Венесуэлы.
Словения признала Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, сообщил кабинет министров республики в Twitter.
"Словения признает Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы для того, чтобы были проведены свободные, честные и демократические президентские выборы", - говорится в сообщении правительства Словении.
Ранее на Западных Балканах Гуаидо временным венесуэльским президентом признали Албания, Северная Македония, Хорватия, Черногория, а также самопровозглашенная республика Косово.