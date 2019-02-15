Еще одна страна ЕС признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы 15.02.2019, 21:49

Хуан Гуайдо

Фото: Zuma / TASS

Словения поддержала лидера оппозиции Венесуэлы.

Словения признала Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, сообщил кабинет министров республики в Twitter.

"Словения признает Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы для того, чтобы были проведены свободные, честные и демократические президентские выборы", - говорится в сообщении правительства Словении.

Ранее на Западных Балканах Гуаидо временным венесуэльским президентом признали Албания, Северная Македония, Хорватия, Черногория, а также самопровозглашенная республика Косово.