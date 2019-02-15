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Опрос: Кто лидирует на президентской гонке в Литве

  • 15.02.2019, 22:04

Президентские выборы в стране-соседке Беларуси состоятся уже 12 мая.

Важнейшей интригой президентских выборов в Литве остается вопрос, кто выйдет во второй тур - консерватор Ингрида Шимоните или премьер-министр Саулюс Сквернялис, получивший поддержку "крестьян", сообщает Delfi.

Политологи считают, что рейтинг в ближайшее время может в корне измениться. По их мнению, лидером по-прежнему останется экономист Гитанас Науседа, самая ярая борьба будет проходить между Сквернялисом и Шимоните.

Компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA, 23 января - 3 февраля провела опрос общественного мнения. По данным опроса, по-прежнему в президентском рейтинге лидирует Науседа (22,9%).

В последние два месяца рейтинг Науседы практически не изменился, в конце 2018 года за него планировали голосовать 23,2% респондентов. На втором месте идет кандидат консерваторов Ингрида Шимоните (16,1%, в ноябре 2018 г. - 18,7%). Премьер Сквернялис остается на третьем месте - 15% (опрос проходил после того как он объявил о своем решении стать кандидатом в президенты и в то время, как свою поддержку его кандидатуре выразил Литовский союз крестьян и зеленых). В ноябре 2018 г. президентом Литвы его хотели бы видеть 10,9% участников опроса. На четвертом месте философ Арвидас Юозайтис - 3% (в ноябре 2018 г. - 2,1%).

Остальные кандидаты на данный момент едва набирают по 2%. Аушру Малдейкене, которая объявила о снятии кандидатуры, готовы поддержать 2,3% участников опроса, депутата Наглиса Путейкиса - 2,1%, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса - 2%, социал-демократа Витяниса Андрюкайтиса - 1,9%, лидера Партии труда Виктора Успасских - 1,1%, европарламентария Валентинаса Мазурониса - 1%, либерала Пятраса Ауштрявичюса - 0,9%.


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