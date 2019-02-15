Диктатура прекариата 3 Александр Обухович

15.02.2019, 22:15

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Александр Обухович

В Беларуси сильный отток населения и стремительно ухудшается качество человеческого капитала.

Хотелось бы обратить внимание еще на одну тенденцию в мировой экономике, которая и у нас, и в России является основанием для обвинения руководства наших стран как минимум в неумелом управлении экономикой. Речь идет об оттоке населения и стремительном ухудшении качества человеческого капитала в наших странах.

Проблема не новая, процесс оттока шел все годы независимости, но сегодня впервые он стал значимой экономической проблемой и существенным препятствием для выхода нашей страны из кризиса.

Поначалу отток, пусть и негласно, но приветствовался. Общее падение производства на постсоветском пространстве высвободило массу людей. Большая их часть перебралась в торговлю и сферу услуг (челноки, мелкие торговцы и проч.), часть - уехала. Оставшаяся на производстве часть доживала до пенсии, работая на старом оборудовании по старым технологиям.

Сжимающийся спрос не позволил организовать своевременное обучение нового поколения взамен уходящего. Обучение, которое реально возможно только на рабочих местах в работающих коллективах. И самые большие потери оказались среди технологов и конструкторов, истинных «сержантов индустрии». Если потери среди высококвалифицированных рабочих и конструкторов частично компенсировались техническим прогрессом (новое оборудование, программное обеспечение конструкторов, проч.), то для устаревших производств, не успевающих модернизироваться, эти потери стали фатальными.

Одновременно развитие торговых сетей, рост производительности труда в торговле и сфере услуг активно вытесняют и из этого сектора излишнюю рабочую силу. На рынке труда наших стран (а он общий для постсоветских стран) образовался значительный избыток низкоквалифицированной рабочей силы при остром дефиците высококвалифицированной.

Для нас ситуация усложняется сложившимися потоками трудовой миграции. Запад (а теперь и Китай, и Корея) активно вытягивает из постсоветских стран высококвалифицированную рабочую силу, а потребность в низкоквалифицированной закрывает миграцией из стран периферии. Россия, финансируя это из части природной ренты, тоже вытягивает из других постсоветских стран квалифицированную рабочую силу. Правда, ввиду отсутствия своей системы подготовки кадров ее дефицит все равно имеет место в РФ. А ситуация в других постсоветских странах быстро обостряется.

Замечу, что кризис в Украине, в части ситуации на рынке труда, оказался крайне выгоден всем ее соседям. И Россия, и Запад, и даже страны Балтии получили приток относительно квалифицированной рабочей силы с приемлемым менталитетом, без больших проблем с ее адаптацией.

И для России, и для других постсоветских стран, учитывая их острую потребность в модернизации своих экономик, реальностью становится стремительный рост прекариата, числа людей, не имеющих постоянной работы и шансов ее получить, и тех, кто в ближайшие годы почти наверняка работу потеряет. Таких людей во множестве в периферийных российских городках (в России, кстати, за время независимости исчезло более 30 тыс. населенных пунктов).

У нас также множится число населенных пунктов, где, как писал один мой корреспондент, «работать негде, да уже и некому». Беларусь пока спасает трудовая миграция (Россия, Польша, Чехия и т.д.) и самозанятость, по сути - временные работы. (До пенсии на таких работах дотянуть трудно, да и не совсем понятно, из каких источников таким людям пенсии платить.) Но ведь и шансов на создание в таких объемах постоянных рабочих мест очень мало. Если они вообще существуют.

Основная проблема в том, что наличие и рост прекариата является не следствием ошибок правительств, а побочным продуктом объективного процесса развития экономики. В некоторых западных странах прекариат уже сегодня среди молодежи и старших возрастных групп доходит до 25% численности. В каждой стране есть и свои причины роста прекариата. Общими для всех являются глобализация (с выносом простых производств в страны периферии), рост производительности труда с распространением современного оборудования и технологий, кризис перепроизводства, не позволяющий наращивать объемы производства и так создавать новые рабочие места. По всему миру именно прекариат составляет базу и национализма, и правого популизма, и экстремизма всех мастей.

В существующих тенденциях и у нас прекариат достигнет уровня 25-30% работоспособного населения в ближайшие 5-10 лет. Вместе с пенсионерами (уровень пенсий которых существенно увеличить вряд ли удастся) прекариат составит ядро такого электората, для которого будет приемлем лишь авторитарный строй под руководством популиста и демагога.

Мы не можем идти на реформы своей экономики, не учитывая фактора прекариата. Иначе любые реформы в самые короткие сроки будут сметены соединенным протестом прекариата и пенсионеров, и мы получим очередную «белорусскую модель» с перспективой необратимого превращения Беларуси в лимитроф. Где только верхушке правящего чиновничества будет жить хорошо.

Продолжаю настаивать на том, что стране остро необходима страновая стратегия. Нужна модель той экономики, которую будем пытаться строить. И не пропагандистская ахинея типа НСУР-2030, а просчитанная. Хотя бы минимально, и не только из наших желаний, но и с учетом тех процессов, которые идут вокруг нас.

Александр Обухович, «БелГазета»