Российские правители с презрением относятся к «глубинному народу» 1 15.02.2019, 22:49

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При Иване III, с которым сравнивают Путина, была уничтожена Новгородская республика.

Помощник президента России Владислав Сурков в своей колонке называет создателем одной из основных моделей российского государства великого князя Московского Ивана III, потому что при этом правителе была уничтожена альтернатива, которую представляла Новгородская республика. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников в интервью UkrLife.tv, пишет "Гордон".

"Для них это самое лучшее, что было. Они уничтожили альтернативу. Была другая русская цивилизация, по сути, другой русский народ, республика, вечевое право, ответственность элит перед народом, а не перед царем, который с народом общается, считая, что народ – это дебилы, и вот надо с ним пообщаться. Никто не считал тогда народ дебилами", – отметил он.

Политический обозреватель добавил, что российские правители с презрением относятся к "глубинному народу", о котором пишет Сурков.

"Когда Сурков пишет про российский "глубинный народ", он имеет в виду, что они дебилы. Это в его понимании. Это такая терминология. Они между собой называют их дебилами, а когда пишут статьи, то "глубинный народ". Ну или лохами, я не знаю, как они между собой сейчас их называют. В советское время они их "зверятами" называли, номенклатура. "Можно ли пойти смотреть кино со зверятами". Я помню эти беседы элитных детей партийной номенклатуры. Потому что "мы же ходим в джинсах, в белых рубашках, привезенных из США. Хорошо одеты, хорошо питаемся, а эти вот, вообще, кефир пьют по утрам из магазина", – рассказал Портников.

Он подчеркнул, что в современной России сознание номенклатуры осталось таким же.

"Не сомневайтесь, "глубинный народ" означает, что они в дерьме живут. "А мы тут во дворцах, и наш пахан и повелитель мудрый, он понимает, как с ними разговаривать... Он же за крысами гонялся в подворотне", – подытожил политический обозреватель.