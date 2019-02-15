Вице-премьер Турчин рассказал, кто провалил инвестпроекты в Беларуси 15.02.2019, 23:09

Александр Турчин

Провальные инвестпроекты никак не зависели от России и Евросоюза.

Первый вице-премьер Александр Турчин призвал руководителей госпредприятий перестать искать оправдания и внешние причины, а заставить себя эффективно работать, пишет tut.by.

— Наши провальные инвестпроекты никак не зависели от России, Евросоюза. Причина — в нас. Надо заставить себя нормально, эффективно работать. Будет производительность труда, как в ЕС, — не будет проблем, — сказал он на коллегии Минэкономики.

П господдержку первый вице-премьер высказался категорично: «Правительство не рассматривает оказание новой господдержки. Нет ни средств, ни желания. Господдержка возможна только в форме реструктуризации обязательств».

По словам Турчина, среди задач на этот год — провести диагностику крупнейших предприятий.

— Кто работает, кому надо подставить плечо на указанных условиях и те, кто работать не будет, подставляй не подставляй, — пояснил чиновник.