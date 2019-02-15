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Марш, марш вперед!

  • Геннадий Гудков
  • 15.02.2019, 23:25
  • 1,315

Философский закон перехода количества в качество никто не отменял.

Можно добавить: российский народ. Да, Марш Немцова в Москве согласован: 24 февраля, в воскресенье, Страстной бульвар (метро Пушкинская, Чеховская, Тверская) до проспекта Сахарова (пересечение с Садовым кольцом). Начало сбора с 13.00, 14-16.00 -движение колонн. Этому согласованию предшествовали два дня непростых консультаций в мэрии, затем, наконец, наша встреча с зам. мэра Александром Горбенко — и маршрут согласован. Он остался практически прежним.  А накануне у меня состоялся интересный разговор с одним высокопоставленным лицом. Затронули, в том числе, и марш Немцова. Я поделился с ним трудностями переговорного процесса, на что мой собеседник спросил, а сколько людей выйдет на марш? Я ответил, что по опыту прошлых лет примерно от 8 до 12 тысяч.

 «Вот в этом и проблема! Конечно, 10 тысяч — это уже много, но масса не критическая, и такое мероприятие вызывает кучу вопросов у различных служб, которые не хотят ничего для себя менять. Им так удобнее…»   — А если бы вышло 100 или 150 тысяч? — спросил я.   — Вот тогда бы возражений не было: власти бы просто приняли формат и маршрут мероприятия (митинга и др.) как неизбежное!

 Так что, дорогие москвичи и жители Подмосковья: философский закон перехода количества в качество никто не отменял. Число участников Марша имеет ключевое значение. Оно определяет поведение власти, ее тон общения с обществом, уровень репрессий и количество запретов, агрессивность пропаганды и жестокость цензуры. Пока конституционные права и свободы народа защищает 10-12 тысяч (спасибо этим настоящим гражданам страны!), которые способны активно отстаивать их на улице, а не на диване или перед экраном компьютера — все останется как прежде, или станет даже хуже.  Что мешает сейчас выйти на легальный марш десяткам тысяч, недовольных пенсионной «реформой», повышением цен и падением доходов?! Гражданам, которых власти намерены отравить возводимыми по тройной цене заводами по сжиганию мусора или новыми гигантскими свалками, людям, понимающим, что коррупционная «вертикаль» путинской власти ведет страну к катастрофе?! Может, хватит спать, так и Россию проспать можно! Давайте соберемся и пойдем на Марш не «как обычно», а как в последний раз.  Прошу найти возможность распространить информацию о проведении 24 февраля в Москве Марша Немцова по всем социальным сетям. Сделать десятки, сотни, тысячи перепостов и ретвитов, разослать информацию о мероприятии всем друзьям, фолловерам и контактам. Проинформировать соседей и сослуживцев по работе. Придти самому и пригласить всех, кому небезразлична судьба родной страны.  Итак, встречаемся в воскресенье на Марше Немцова. Это важно и нужно для каждого из нас.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»


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