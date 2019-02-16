Минское «Динамо» объявило о расставании с Юнасом Энротом 16.02.2019, 8:16

Фото: belta.by

В «Динамо» хоккеист провел 104 матча, отразив 91,8% бросков.

Как и предполагалось ранее, вратарь Юнас Энрот после матча в Риге покинул минское «Динамо».

Игрок переходит в «Эребру», который сейчас борется за сохранение прописки в шведском топ-дивизионе.

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков так прокомментировал данный шаг:

— Мы пошли навстречу просьбе игрока. Юнас мотивировал свое решение желанием продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира, ведь «Динамо», к сожалению, осталось провести всего три матча. Клубу расторжение контракта с Энротом выгодно финансово, поскольку мы экономим зарплату вратаря за два с половиной месяца. Кроме того, дополнительное игровое время получит голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов, являющийся одним из основных кандидатов на своей позиции в национальной команде на поездку на чемпионат мира в Астану.

То, что Юнас покидает «Динамо» сейчас, не означает, что мы навсегда расстаемся с одним из лучших игроков нашей команды. Переговоры о сотрудничестве с ним на следующий сезон уже начаты.

В «Динамо» Юнас Энрот провел 104 матча, отразив 91,8% бросков.