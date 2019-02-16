Венесуэльские генералы ведут тайные переговоры с оппозицией 16.02.2019, 8:20

ФОТО: AP

В переговорах участвуют и ключевые политики республики.

Представители командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с республиканской оппозицией втайне от главы государства Николаса Мадуро. Об этом в интервью Fox News рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон (перевод — РБК).

«Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент [Мадуро] не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры», — сказал Болтон. «В Венесуэле насчитывается 2 тыс. генералов, это большое, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Именно отсюда исходит коррупция», — подчеркнул он.

Ранее Болтон сообщал, что Белый дом снимет санкции с венесуэльских военных, которые признают спикера республиканского парламента Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны. На сторону лидера оппозиции уже перешли несколько высокопоставленных венесуэльских военных, включая генерала ВВС Франсиско Янеса Родригеса, военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и полковника сухопутных войск Рубена Альберто Пас Хименеса. При этом Гуаидо отмечал растущую поддержку со стороны проправительственных военных и участившиеся контакты с ними. Помощник американского президента также призывал венесуэльских военных признать Гуаидо.

Болтон в интервью телеканалу отметил, что несколько раз обсуждал с Трампом возможность военной интервенции США в Венесуэлу и, по его словам, американский лидер весьма заинтересован этим вариантом. Сейчас его рассматривают в Белом доме, однако в конгрессе не поддерживают военное вмешательство в дела Венесуэлы.