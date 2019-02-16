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Манафорт может сесть в тюрьму на 20 лет

  • 16.02.2019, 8:24
ПОЛ МАНАФОРТ
ФОТО: AP PHOTO

Экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту может грозить от 19 до 24 лет лишения свободы.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер требует приговорить бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к лишению свободы на срок от 19,6 до 24,4 лет. Об этом говорится в судебных материалах, обнародованных в пятницу, 15 февраля.

Кроме того, обвинение настаивает на штрафе, размер которого может составить от 50 тысяч до 24,4 млн долларов, передает dw.com.

"Больше десяти лет Манафорт действовал так, будто он стоял выше закона и нанес ущерб федеральным властям и различным финансовым учреждениям на миллионы долларов. Приговор должен соответствовать серьезности этих преступлений и служить тому, чтобы впредь удержать и Манафорта, и других от подобного поведения", - отмечается в судебных актах.

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов без регистрации в США в качестве иностранного агента, а также в уклонении от уплаты налогов.

В августе 2018 года Манафорт был признан виновным в налоговых и банковских преступлениях. Впоследствии он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером, но в феврале суд признал, что Пол Манафорт несколько раз солгал ФБР и Роберту Мюллеру, нарушив тем самым условия сделки со следствием.


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