Соцработник придет, но не бесплатно 6 16.02.2019, 8:44

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О заботе государства об инвалидах, пенсионерах, одиноких пожилых людях говорят только по телевизору.

В редакцию газеты «Свободные новости плюс» пришло письмо от читательницы:

- Я инвалид первой группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата, нуждающийся постоянно в постороннем уходе одинокий пенсионер, инвалид с детства, мне 84 года. Хочу поделиться проблемами, с которыми на данный момент не могу самостоятельно справиться.

При всех моих физических ограничениях я не была на иждивении у государства и старалась никого не обременять своими заботами. Имею общий трудовой стаж 26 лет. До 2013 года самостоятельно принимала меры по преодолению трудностей, возникших на моем жизненном пути. В декабре 2013 года вынуждена была заключить договор на оказание социальных услуг с государственным учреждением «Территориальный центр обслуживания населения» сроком на один год. Больше я его не продлевала, так как договор был заключен на возмездной основе, а финансовой возможности оплаты социально-бытовых услуг не было.

В 2018 году я обратилась в администрацию района с просьбой о предоставлении социально-бытовых услуг на безвозмездной основе. Получила официальный ответ, что не отношусь к категории граждан, которым безвозмездно положена государственная поддержка, так как мой среднедушевой доход составляет 200% от утвержденного бюджета прожиточного минимума, и социально-бытовые услуги могут быть мне предоставлены только на условиях полной оплаты.

Хочется рассказать о моем «высоком среднедушевом доходе». Цены на продукты питания, потребительские товары, лекарства (а обезболивающие мне приходится покупать по полной стоимости) не формируются исходя из бюджета прожиточного минимума, а постоянно растут, обгоняя доходы, поэтому я не шикую. О моих скромных возможностях свидетельствует и факт принятия решения об оказании единовременной помощи из средств фонда социальной защиты в связи со сложным материально-бытовым положением. Обследование проводилось в 2018 году. Эта помощь и мои скудные сбережения были потрачены на приобретение холодильника. Все продукты закупаю впрок в летне-осенний период и храню их в холодильнике. Это связано с моими физическими недомоганиями.

О них тоже должна обмолвиться: по квартире передвигаюсь, опираясь на устойчивый предмет, в зимнее время почти не выхожу на улицу. А если и выхожу вынужденно зимой из дома, о моем передвижении без слез не расскажешь.

Обращалась к депутату палаты представителей в надежде на поддержку. Депутат направил запрос в исполнительные органы. Ответ: Вишневская А.А. не относится к категории граждан, которым безвозмездно положена государственная поддержка.

По телевидению неоднократно приходилось смотреть передачи о заботе государства об инвалидах, пенсионерах, одиноких пожилых людях. Так почему инвалидов первой группы, нуждающихся постоянно в постороннем уходе, разделили на тех, кому выплачивают пенсию по инвалидности и оплачивают уход, и тех, кому социально-бытовые услуги необходимо оплачивать самостоятельно?

Анна Александровна Вишневская, г. Минск

От редакции. В территориальном центре социального обслуживания населения, куда мы обратились за комментарием, нам сообщили, что бесплатно социально-бытовые услуги оказывают инвалидам, чей доход составляет менее 200% бюджета прожиточного минимума (на сегодня БПМ составляет 216,9 рубля). В данной ситуации у пенсионерки-инвалида размер пенсии выше 200% БПМ. Она может получать услуги платно — одно посещение соцработника, примерно 1 час 40 минут, стоит 1,12 рубля, около 12 рублей в месяц.

Как инвалид первой группы, к тому же достигшая 80-летнего возраста, имеющая медицинское заключение о том, что нуждается в постоянном уходе, Анна Александровна может найти человека, осуществляющего постоянный уход за ней. Данному лицу будет выплачиваться пособие в размере БПМ — 216,9 рубля в месяц. Для заключения договора необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации района, где подскажут, какие документы необходимо предоставить.

Право на пособие по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе, имеют трудоспособные неработающие, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, не обучающиеся в учебных заведениях дневной формы получения образования лица, не получающие пенсии, пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными гражданами.