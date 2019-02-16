Британского политика, который собирался в окупированный Крым, исключили из партии 3 16.02.2019, 9:29

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Фото: Getty Images

Такие поездки наносят ущерб репутации политической силы.

Британский политик Билл Этридж исключен из Либертарианской партии из-за того, что он планировал возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Глава партии Эндрю Уизерз заявил, что действия Этриджа, занимающего пост заместителя председателя Либертарианской партии, наносят ущерб репутации политической силы.

"Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта", - сказал Уизерз.

Он добавил, что начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, тоже планировавший поехать в Крым, также исключен из партии. В прошлом году Этридж также приезжал в Крым.

Этридж ранее состоял в евроскептической британской партии UKIP, проводившей кампанию за Brexit. Он также является депутатом Европейского парламента.