«Минскхлебпром» оставили без гендиректора 4 16.02.2019, 10:15

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Владимир Талайко покинул пост генерального директора предприятия «Минскхлебпром».

Информацию об этом tut.by подтвердили на самом предприятии.

«Ему не продлили контракт. Последний день был 13 февраля», — сказали в «Минскхлебпроме».

Исполняющим обязанности руководителя «Минскхлебпрома» стал главный инженер Виктор Пашковский.

Владимир Талайко руководил «Минскхлебпромом» с 2011 года. Выпускник Молодечненского политехнического техникума по специальности «техник-механик» в начале карьеры успел поработать на Вересковом спиртзаводе. В 1986 году, когда шла реструктуризация спиртовой и ликеро-водочной промышленности, перераспределился на минский хлебозавод № 4 на должность мастера ремонтного участка. С этого времени его профессиональная деятельность была связана с хлебобулочной промышленностью.

Уже больше года в «Минскхлебпроме» бурлят волнения. В судах и правоохранительных органах рассматривается несколько резонансных дел, главными фигурантами которых являются топ-менеджеры данного объединения. А в конце прошлого года руководители четырех хлебозаводов и вовсе выразили недоверие Владимиру Талайко.