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Актриса Ада Роговцева: От россиян надо изолироваться

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  • 16.02.2019, 10:24
  • 4,318
Ада Роговцева
Фото: УНИАН

По мнению артистки, их «не переучишь».

Народная артистка Украины Ада Роговцева заявила, что гражданам Украины необходимо полностью изолироваться от общения со своими российскими соседями.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ZIK.

"Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь "русский город" - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", - сказала она.


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