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Юнас Энрот об уходе из «Динамо»: Мое решение - это просто бизнес

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  • 16.02.2019, 10:30
Юнас Энрот
Фото: tut.by

Игрок переходит в «Эребру», который сейчас борется за сохранение прописки в шведском топ-дивизионе.

Вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот после поражения от рижского "Динамо" (1:3) в "Зимней классике" прокомментировал для корреспондента pressball.by информацию о том, что он покидает белорусский клуб. 

- Впечатления? Это было здорово. Отличное мероприятие. И вечер очень подходящий. Было не слишком холодно, не слишком жарко. Лед был в хорошем состоянии. Собралось много зрителей. Отличная атмосфера.

- Играли раньше на открытом воздухе?

- Да, я играл здесь в прошлом году. Тоже было здорово.

- В чем был ключ к победе?

- Мне кажется, мы недостаточно часто угрожали воротам рижан. У нас было не слишком много действительно хороших голевых моментов.

- Я слышал, вы хотите покинуть минское "Динамо"...

- Нет, я не хочу уходить из "Динамо". Это решение — это просто бизнес. Пока ничего не оформлено официально. Я не занимался этим перед игрой, я хотел сосредоточиться исключительно на этом конкретном поединке, а всем остальным нужно будет заниматься уже после игры.


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