Юнас Энрот об уходе из «Динамо»: Мое решение - это просто бизнес

Юнас Энрот об уходе из «Динамо»: Мое решение - это просто бизнес1
- 16.02.2019, 10:30
Игрок переходит в «Эребру», который сейчас борется за сохранение прописки в шведском топ-дивизионе.
Вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот после поражения от рижского "Динамо" (1:3) в "Зимней классике" прокомментировал для корреспондента pressball.by информацию о том, что он покидает белорусский клуб.
- Впечатления? Это было здорово. Отличное мероприятие. И вечер очень подходящий. Было не слишком холодно, не слишком жарко. Лед был в хорошем состоянии. Собралось много зрителей. Отличная атмосфера.
- Играли раньше на открытом воздухе?
- Да, я играл здесь в прошлом году. Тоже было здорово.
- В чем был ключ к победе?
- Мне кажется, мы недостаточно часто угрожали воротам рижан. У нас было не слишком много действительно хороших голевых моментов.
- Я слышал, вы хотите покинуть минское "Динамо"...
- Нет, я не хочу уходить из "Динамо". Это решение — это просто бизнес. Пока ничего не оформлено официально. Я не занимался этим перед игрой, я хотел сосредоточиться исключительно на этом конкретном поединке, а всем остальным нужно будет заниматься уже после игры.