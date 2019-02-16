Юнас Энрот об уходе из «Динамо»: Мое решение - это просто бизнес 1 16.02.2019, 10:30

Юнас Энрот

Фото: tut.by

Игрок переходит в «Эребру», который сейчас борется за сохранение прописки в шведском топ-дивизионе.

Вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот после поражения от рижского "Динамо" (1:3) в "Зимней классике" прокомментировал для корреспондента pressball.by информацию о том, что он покидает белорусский клуб.

- Впечатления? Это было здорово. Отличное мероприятие. И вечер очень подходящий. Было не слишком холодно, не слишком жарко. Лед был в хорошем состоянии. Собралось много зрителей. Отличная атмосфера.

- Играли раньше на открытом воздухе?

- Да, я играл здесь в прошлом году. Тоже было здорово.

- В чем был ключ к победе?

- Мне кажется, мы недостаточно часто угрожали воротам рижан. У нас было не слишком много действительно хороших голевых моментов.

- Я слышал, вы хотите покинуть минское "Динамо"...

- Нет, я не хочу уходить из "Динамо". Это решение — это просто бизнес. Пока ничего не оформлено официально. Я не занимался этим перед игрой, я хотел сосредоточиться исключительно на этом конкретном поединке, а всем остальным нужно будет заниматься уже после игры.