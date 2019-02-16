Как белорусы «пакуются» прямо под дверями Duty Free в Брузгах 7 16.02.2019, 11:07

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Архивное фото euroby.info

Люди пытаются хоть что-то заработать на жизнь.

На белорусско-польской границе прямо в пункте пропуска у магазинов Duty Free сигареты прячут в обувь и под одежду. Таковы издержки профессии «переносчика товара». Как это работает, можно увидеть на видео из ближайшего к Гродно пункта пропуска — Брузги.

Женщины вышли из магазина с пакетами сигарет и прячут их в свою обувь, под одежду, с целью все это перенести на себе из Беларуси в Польшу. Цель — хоть-что-то заработать, пишет newgrodno.by. Для белорусов приграничья это практически единственный способ заработка.