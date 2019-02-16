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Apple патентует биометрический ключ для автомобиля

  • 16.02.2019, 11:10

Компания разработала биометрический способ верификации водителя.

На ресурсе FreePatentsOnline.com заметили описание патентной заявки Apple, которая касается системы авторизации пользователя для доступа к автомобилю, передает Хроника.инфо.

Судя по информации, Apple разработала биометрический способ верификации водителя - что-то вроде аналога Face ID, который используется в нынешних iPhone. Узнав хозяина, машина теоретически сможет активировать персональные настройки и предпочтения: включить вашу любимую музыку, режим езды и так далее. Это должно быть удобно в случае с семейным авто, на котором ездят разные люди.

Состояние «Apple-мобиля» на данный момент неизвестно. Ранее компания сократила двести сотрудников, которые работали над Project Titan - секретным проектом купертинцев по разработке автономного транспорта. Однако не исключено, что Apple продолжила работу над самоуправляемой машиной, но в другом формате.


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