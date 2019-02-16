Литва наградила Станислава Шушкевича медалью

Литва наградила Станислава Шушкевича медалью4
- 16.02.2019, 11:17
Литовская сторона отметил вклад политика в добрососедские отношения между нашими странами.
15 февраля в Вильнюсе в Литовской академии наук были вручены награды ученым и общественным деятелям в связи со 101-й годовщиной восстановления государственности Литвы. Среди награжденных лиц первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, передает «Радыё Рацыя».
Литовская сторона отметил вклад Шушкевича в добрососедские отношения между нашими странами. В выступлениях присутствующих звучали слова солидарности с белорусским народом и упоминания о совместных страницах истории.
Медаль «За заслуги перед Вильнюсом и народом» - это уже вторая награда Станислава Шушкевича от литовского государства. В 2010 году первый руководитель независимой Беларуси получил одну из высших наград страны - орден «Витовта Великого».