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Литва наградила Станислава Шушкевича медалью

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  • 16.02.2019, 11:17
Станислав Шушкевич
Фотo: racyja.com

Литовская сторона отметил вклад политика в добрососедские отношения между нашими странами.

15 февраля в Вильнюсе в Литовской академии наук были вручены награды ученым и общественным деятелям в связи со 101-й годовщиной восстановления государственности Литвы. Среди награжденных лиц первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, передает «Радыё Рацыя».

Литовская сторона отметил вклад Шушкевича в добрососедские отношения между нашими странами. В выступлениях присутствующих звучали слова солидарности с белорусским народом и упоминания о совместных страницах истории.

Медаль «За заслуги перед Вильнюсом и народом» - это уже вторая награда Станислава Шушкевича от литовского государства. В 2010 году первый руководитель независимой Беларуси получил одну из высших наград страны - орден «Витовта Великого».


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