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Трамп подписал бюджет США и увеличил помощь на оборону Украины

  • 16.02.2019, 11:23
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украины.

В пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп подписал бюджет США на новый финансовый год и одобренный Конгрессом пакет законодательных актов для увеличения финансовой помощи Украине до 700 млн долларов. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели (оказание военно-технической поддержки - ред.), составляет почти 695,7 млн долларов США", - сказано в сообщении.

Как отмечается, средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украины.

В бюджет включены средства на строительство стены на южной границе США. Десократическая и Республиканская партии в Конгрессе договорились о выделении 1,37 млрд долларов вместо необходимых 5,7 млрд долларов. Остальные средства Трамп намерен привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации, которые позволяют привлекать средства из других статей бюджета.

В распространенном письменном заявлении министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен говорится, что 333 млрд долларов выделяются на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, минфина, минторга и министерства внутренней безопасности. Для остальных госучреждений ранее одобрили выделение средств по сентябрь 2019 года.


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