закрыть
16 февраля 2019, суббота, 12:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Ученые создали уникальное средство, омолаживающее мозг

  • 16.02.2019, 11:26
  • 1,097
Иллюстрационное фото

Исследование дает надежду на лечение потери памяти и умственных нарушений.

Ученые канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто создали экспериментальный препарат, который поддерживает стареющие клетки мозга, улучшает память и работу мозга.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что исследование дает надежду на лечение потери памяти и умственных нарушений, которые часто встречаются в пожилом возрасте.

Предполагается, что такой эффект будет иметь всего одна таблетка в день для людей старше 55 лет.

Испытания в лаборатории показали, что у старых мышей гораздо лучше работала память уже через полчаса после приема препарата. Ученые установили, что после двух месяцев лечения клетки мозга, которые сократились у старых животных, восстановили до уровня "молодого" мозга.

Этьен Сибил, одна из исследователей Центра, пояснила, что лечение может быть направлено не только на "нормальное" снижение когнитивных функций, но и на потерю памяти и умственные нарушения, которые обычно поражают людей с депрессией, шизофренией и болезнью Альцгеймера.

Препарат – производное бензодиазепина. Он может попасть на рынок, когда клинические испытания, которые должны начаться в течение двух лет, покажут, что препарат безопасен и эффективен для людей.

По словам Сибил, пользу от этого препарата может в перспективе получить каждый человек пожилого возраста. Вместе с этим отмечается, что препарат может предотвращать "старение" мозга, однако не может спасти от деменции, которая уже поразила человека.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев