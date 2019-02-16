«Белсат» о ситуации с поддержкой Польшей «Хартии-97» 16.02.2019, 11:45

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Почему сокращают поддержку популярного белорусского независимого портала?

Редактор заблокированного в Беларуси сайта Charter97.org Наталья Радина бьет тревогу. Она говорит, что главный донор сайта - польский Фонд международной солидарности, объявил о сокращении финансирования в пять раз.

Фонд заявляет, что оставляет часть финансирования. Однако этой поддержки сайту не хватит даже на налоговые выплаты, передает телеканал «Белсат».

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