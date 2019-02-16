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Турция не откажется от закупки российских ракет С-400

  • 16.02.2019, 12:00

Об этом заявил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от российских ракет С-400, несмотря на предупреждение США.

Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление Эрдоган сделал во время общения с репортерами в самолете, возвращаясь с трехстороннего саммита Турция-Иран-Россия по Сирии. Встреча проходила в Сочи.

«Мы заключили соглашение с Россией по С-400 и не собираемся отказываться от него. Вот и все», - сказал президент.

Ранее Штаты поставили Турции ультиматум: если до 15 февраля она не откажется от закупки российских ракет, США отзывают предложение продать ей противоракетные комплексы Patriot на сумму $3,5 млрд.

По этому поводу Эрдоган сказал, что Турция открыта к закупкам комплексов Patriot в США, поскольку это - в интересах Турции. Однако, он добавил, что некоторые вопросы производства и доставки все еще не согласованы с Вашингтоном.

Кроме того, США заявляли, что покупка Турцией российских ракет угрожает ей санкциями и ставит под вопрос поставки американских истребителей Lockheed Martin Corp F-35.

Также, в НАТО неоднократно предупреждали Турцию что российские С-400 совместимы с системой противовоздушной обороны Альянса.


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