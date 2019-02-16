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Погода в воскресенье: до +8°С

  • 16.02.2019, 12:04

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями.

В Беларуси в воскресенье, 17 февраля, ожидается до 8 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков, местами ожидается слабый туман. Небольшие осадки, в основном дождь, пройдут днем в некоторых районах.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем будет 2-8 градусов со знаком плюс.


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