Как в Московском патриархате сопротивляются переходу общин в ПЦУ 16.02.2019, 12:08

Свято-Николаевская церковь в Ворсовке

Фото: Наталия Кравчук / НВ

Ворованная тетрадь с подписями, массовая драка перед храмом и поп, захвативший дом и церковную утварь.

Так выглядел переход в Православную церковь Украины жителей села Ворсовка.

Жители Ворсовки перешли из Московского патриархата в ПЦУ первыми в Украине, пишет журнал Новое Время.

Отчаянное сопротивление

Ворсовка - типичное украинское село, которое зимой и разглядывать‑то особо не интересно: поля, посеревшие хаты, снег да голые деревья.

Пять сотен жителей, основное занятие которых - фермерство, из достопримечательностей - та самая Свято-Николаевская церковь.

Храм, деревянные стены которого окрашены белым и синим, находится под юрисдикцией Московского патриархата, хоть и принадлежит местной общине. Ничего удивительного: в районе множество таких же московских церквей. Но в данной истории фактор религиозной прописки сыграл решающую роль.

Вначале по селу пошла староста. Опрашивала местных: переходим в ПЦУ или остаемся в МП, - занося итог этого референдума в тетрадочку под подпись каждого респондента.

За этой работой начальницу и застал отец Василий.

Дальнейшие события описала 38‑летняя работница местного сельсовета Анжела Данильченко - едва ли не единственная из ворсовчан, кто согласился говорить с НВ о религиозном конфликте.

О религиозном конфликте в Ворсовке НВ рассказала сотрудница сельсовета Анжела Данильченко / Фото: Наталия Кравчук / НВ

По ее словам, поп перехватил старосту на улице: “Он подошел к ней со словами: “Я тут еще не ставил подпись”, - схватил тетрадку и резво убежал”.

Разлинованный документ с подписями пропал, но 11 января прихожане все равно собрались возле церкви и почти единогласно решили: община переходит в ПЦУ.

Однако тут вновь появился отец Василий. По словам Данильченко, он начал агитировать за то, чтобы остаться под крылом Москвы. А когда возмущенные селяне отказались его слушать, обратился к взволнованной пастве с угрозами: “Завтра привезу людей в балаклавах, и они разберутся с вами”.

И действительно, 13 января в Ворсовку из Малина прибыла группа крепких мужчин, а с ними священник из городской церкви, тоже московской.

Местные окружили храм, и новоприбывший поп принялся вести службу прямо на улице, пытаясь пройти в церковь силой.

Но в этот день в село прибыли и другие мужчины - призванные общиной ветераны АТО. Они оттеснили религиозных агрессоров и отстояли периметр церкви.

Пока снаружи кипели страсти, оказавшийся внутри храма отец Василий, как рассказала Данильченко, забрал все деньги, ризы и прочие религиозные атрибуты, проскочил в стоящий рядом дом, выделенный ему для жительства общиной, и забаррикадировался в нем. А подошедшим селянам пояснил, что именно здесь он теперь и намерен править службу.

“Знаете, что он кричал оттуда? “Турецкому хану поклоняться не буду”, - рассказала Данильченко. - Так и сидит в доме, хоть выкуривай его оттуда”.

Глобальный процесс

Между тем сообщение о ворсовском религиозном конфликте попало в соцсети, затем вихрем пронеслось по СМИ. Так история маленького села в Житомирской области превратилась в часть глобального процесса перехода под крыло самостоятельной церкви общин, ранее относились к Московскому патриархату.

Менее чем за два месяца, прошедших с Объединительного собора и возникновения ПЦУ, к поместной церкви примкнули, по разным данным, от 202 до 270 общин из тех 12 тыс. приходов, которыми располагал МП.

При этом смена прописки независимо от региона проходит, как правило, по сценарию Ворсовки: община идет в поместную церковь, а священник - нет. За те же неполных два месяца в ряды ПЦУ влились лишь двенадцать священников МП.

До появления поместной церкви в стране примерно 8,7 млн человек относили себя к прихожанам украинских конфессий. К таким цифрам можно прийти, если перевести в абсолютные величины данные социологов о доле сторонников КП и УАПЦ среди общего числа православных в стране (около 20 млн человек). Представительство верующих, относящих себя к МП, рассчитанное по той же методике, составляло 3,8 млн человек. При этом приходов у патриархата было вдвое больше - 12 тыс. против 5,8 тыс.

Так что именно люди, а не храмы стали главным активом новой церкви. И этих людей у ПЦУ с каждым днем будет становиться все больше, уверены эксперты.