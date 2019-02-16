«Цена жизни - 10 копеек» 18 16.02.2019, 12:20

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Иллюстрационное фото

Инвалид умер после избиения в очереди в минском супермаркете.

5 февраля в минском супермаркете произошел конфликт между двумя покупателями. 39-летний минчанин схватил за шиворот 64-летнего инвалида, ударил его о стенку, а потом спустил со ступенек. Пострадавшему сделали несколько операций, но он умер в больнице, не приходя в сознание. Нападавший находится на свободе и, по словам семьи погибшего, даже не попросил прощения.

— Моего мужа убили в магазине, — срываясь на слезы рассказывает tut.by Людмила Русецкая. — Муж у меня после инсульта, правая сторона у него работала 50 на 50 — рука недвижимая, нога тянулась. Он покупал что-то в магазине, и на ленту у кассы посыпались копейки. Знаете, как после инсульта, тяжело справиться. Может, возмущался. После инсульта у него была нарушена речь. Он громко разговаривал. Это могло раздражать… Напротив, у другой кассы, стоял мужчина. Между ними началась перепалка.

Дочь погибшего Юлия дополняет:

— Как сейчас говорят в Малиновке, цена жизни — 10 копеек. У папы рассыпались монеты на кассе, одна монетка попала под ленту. Он стал их собирать. Попросил достать 10 копеек у кассира. Она ответила: «Как я достану, тут лента неразборная». Отец стал нервничать, потому что инсультники, как дети, очень восприимчивы ко всему.

Родственники погибшего общались с очевидцами, смотрели материалы видеонаблюдения.

— На видео видно, как папа бубнит под нос, — говорит Юля. — На соседней кассе покупатель через плечо поворачивается и отвечает что-то отцу. После второй реплики видно, что говорит он уже на эмоциях, начинает нервничать. Дальше тот мужчина подходит к кассе, где стоит папа, отодвигает покупательницу перед ним, берет отца за шиворот, тянет в тамбур и там швыряет его о стену. Потом берет за шкирку, открывает дверь на улицу и с порога выбрасывает его. Папа летит через ступеньки, падает на спину, и рука, которая у него не работает, так и остается согнутой. Этот мужчина уходит. Потом возвращается, переворачивает папу, и к ним подходит охранник. Начинает звонить в скорую и милицию. Нападавший в этом момент пытался сбежать, но охранник его догнал.

Родственники надеялись, что в больнице отцу наложат швы на голову, и вскоре отпустят. Ему сделали две операции, однако в себя мужчина уже не пришел, умер 9 февраля.

Известно, что нападавшему 38 лет. Он работает охранником в игровом клубе в Малиновке.

— Нам сказали, что он был трезвый, — уточняет Людмила Фоминична. — Муж мой вообще не пил, он — инвалид второй группы.

— После случившегося к нам не обращался ни нападавший, ни его родные — никаких извинений, никакого раскаяния, — говорит дочь погибшего. — Я не понимаю, чем отец так помешал этому человеку. Ну, ладно поругались. В магазине каждый день такое может произойти. Но какое право ты имеешь распускать руки? На видео видно, что у папы, когда нападавший его тащит, обездвижена одна сторона, он не мог дать никакого отпора!

По словам родственников, нападавший находится на свободе.

— Следователь нам сказал, что прокурор не видит оснований держать его под стражей, — говорит дочь погибшего.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 147 УК). Если вина будет доказана, минчанину грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Как пояснили в Следственном комитете, с учетом личности обвиняемого к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.