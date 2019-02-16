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Американцы придумали, как превращать пластик в жидкое топливо

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  • 16.02.2019, 12:29
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Химики американского Университета Пердью разработали новый способ переработки отходов из полипропилена.

Он может сократить до 25% объем бытовых отходов из полимеров.

Речь идет о преобразовании пластика в жидкое топливо, которое может добавляться в бензин и дизтопливо, пишет realmir.com.ua.

«Наша технология способна повысить рентабельность утилизации мусора и значительно сократить объем пластиковых отходов мусора в мире», — говорит химик Линда Ванг, принимавшая участие в исследовании.

Метод основан на свойстве обыкновенной воды — при нагреве в условиях высокого давления она ведет себя одновременно как жидкость и газ. Такое агрегатное состояние называется сверхкритической жидкостью.

При нагреве до 500 градусов по Цельсию под давлением более 225 атмосфер в течение нескольких часов вода переходит в это состояние.

В этом виде вода может превращаться в смесь растворителя и катализатора, которая трансформирует молекулярную структуру полимеров и превращает отдельные виды пластика в жидкость (нафта, или лигроин), которая имеет сравнительно короткие углеродные цепочки.

Этот процесс гидротермального сжижения известен давно и используется в нефтеперерабатывающей промышленности — например, при ректификации тяжелых сортов нефти и удалении загрязнения из масел.

Гидротермальное сжижение и ранее пробовали применить для растворения полиэтилена, но без особого успеха.

Однако группе американских химиков недавно удалось преобразовать более 90% исходной массы полипропилена в нефтепродукты типа нафты, которые можно вполне рентабельно использовать при производстве различных сортов автотоплива.

Хотя полипропилен составляет лишь четверть от всего объема производимых в мире полимеров, он считается наиболее устойчивым из них. Так, пластиковый мешок из магазина распадется там только через 600 лет.

В настоящее время всего 20% всех пластиковых отходов перерабатывается в другие продукты. Недавнее решение Китая прекратить импорт пластиковых отходов для переработки привело к тому, что растущие объемы таких отходов сжигаются, загрязняя атмосферу канцерогенными газами.

Статья об этом напечатана в журнале ACS Sustainable Chemistry and Engineering.


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