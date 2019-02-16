Президент Румынии призвал НАТО увеличить присутствие в Черноморском регионе 16.02.2019, 12:57

Йоханнис Клаус

фото: EPA

Клаус Йоханнис заявил, что Черноморский регион нуждается в большем присутствии НАТО.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

"ЕС реализует свои решения по санкциям и должен делать это неуклонно, а НАТО должно усиливать свой потенциал сдерживания и обороны на восточном фланге... Черноморский регион, где ситуация в области безопасности особенно сложная, нуждается в большем присутствии НАТО", - отметил румынский президент.

Йоханнис отметил, что Румыния активно поддерживает меры по укреплению сплоченности восточного фланга, в частности между его северным и южным элементами.

"Многие наши союзники недопонимали важность Черноморского региона. Совсем недавно были события, которые показали, что ситуация сложна и в плане безопасности, экономического развития... Этот регион нельзя назвать стабильным, ситуация постоянно меняется", - добавил он.

Он уточнил, что Альянс уже разработал стратегию присутствия в Черноморском регионе.

Ранее высокопоставленный военный чиновник Альянса заявил, что в НАТО не намерены направлять корабли в Азовское море, а планируют усилить позиции в Черном море.

В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и украинских моряков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.

Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.

Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля.