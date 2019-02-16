Пьяный пассажир «заминировал» станцию метро «Малиновка» 4 16.02.2019, 13:28

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фото с сайта Realt.by

В его крови мужчины обнаружили 1,72 промилле алкоголя.

Вечером 15 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что пассажир метро заложил бомбу. На место происшествия незамедлительно направились сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5448.

Правоохранители установили, что на конечной станции "Малиновка" пьяный минчанин 1985 года рождения отказался покидать вагон поезда и поругался из-за этого с дежурной по приему и отправлению поездов.

В ходе конфликта пассажир утверждал, что заложил бомбу в метро, а прибывшим сотрудникам службы безопасности пояснил о наличии взрывного устройства в своем рюкзаке.

"Осмотром территории метрополитена и личных вещей задержанного никаких запрещенных предметов, включая оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, не обнаружено", - проинформировали в пресс-службе МВД.

Мужчину водворили в ИВС. В его крови обнаружили 1,72 промилле алкоголя. Вскоре действиям нарушителя будет дана правовая оценка.

Известно, что задержанный неоднократно судим за кражу, грабеж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания (ст.ст. 205, 206, 174 и 415 УК Беларуси).