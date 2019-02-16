Австрия выделила деньги на мемориал «Тростенец» 2 16.02.2019, 13:34

фото: kp.by

Монумент призван сохранить память о более чем 10 тысячах австрийских евреях.

Правительство Австрии профинансировало строительство памятника для мемориала "Тростенец". Об этом БелТА сообщили в австрийской дипломатической миссии в Минске.

"Австрия является первой страной, которая воспользовалась предложением Беларуси построить национальные памятники в память о жертвах в мемориальном комплексе "Тростенец". Монумент призван сохранить память о более чем 10 тыс. австрийских евреях, погибших в лагере смерти рядом с деревней Малый Тростенец, и является результатом уникального сотрудничества в области искусства между Австрией и Беларусью", - отметила посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер.

По ее словам, при изготовлении мемориальной композиции были найдены инновационные решения в части материалов, которые позволят ей сохранить внешний вид в условиях белорусского климата.

В Белорусской академии искусств 22 февраля пройдет симпозиум с участием скульпторов, создававших памятник. На симпозиум приглашены представители дипломатических миссий в Беларуси, студенты, аспиранты, преподаватели Академии искусств. Цель семинара - задокументировать идеи и решения, которые возникли во время работы над памятником и имеют историческое и художественное значение.