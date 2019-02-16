закрыть
16 февраля 2019, суббота, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Александр Глеб: Мы просто позавтракать не успели  

1
  • 16.02.2019, 14:04
  • 1,088
Александр Глеб
Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Футболист недоволен: СМИ преподнесли, будто игроки БАТЭ праздновали победу бургерами.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб после победного матча Лиги Европы над "Арсеналом (1:0) посетовал на состояние поля на "Борисов-Арене" и объяснил посиделки в ресторане быстрого питания.   Беседу с Глебом опубликовал "Спорт-Экспресс".

- В Англии жаловались на поле вашего стадиона. Это огород?

- В плохом состоянии. У нас погодные условия такие. Надо было новый газон стелить сразу, но сейчас зима — шел снег, морозы, никаких потеплений. Поле не было готово.

- Видел фотографии, как вы с товарищами по команде после победы над "Арсеналом" едите в ресторане быстрого питания. Так решили отметить победу?

- Это было в аэропорту. Только фаст-фуд был открыт, а мы не успели позавтракать и хотели покушать. Все остальное было закрыто. А в СМИ это преподнесли так, будто мы праздновали.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев