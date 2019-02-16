Александр Глеб: Мы просто позавтракать не успели 1 16.02.2019, 14:04

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Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Футболист недоволен: СМИ преподнесли, будто игроки БАТЭ праздновали победу бургерами.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб после победного матча Лиги Европы над "Арсеналом (1:0) посетовал на состояние поля на "Борисов-Арене" и объяснил посиделки в ресторане быстрого питания. Беседу с Глебом опубликовал "Спорт-Экспресс".

- В Англии жаловались на поле вашего стадиона. Это огород?

- В плохом состоянии. У нас погодные условия такие. Надо было новый газон стелить сразу, но сейчас зима — шел снег, морозы, никаких потеплений. Поле не было готово.

- Видел фотографии, как вы с товарищами по команде после победы над "Арсеналом" едите в ресторане быстрого питания. Так решили отметить победу?

- Это было в аэропорту. Только фаст-фуд был открыт, а мы не успели позавтракать и хотели покушать. Все остальное было закрыто. А в СМИ это преподнесли так, будто мы праздновали.