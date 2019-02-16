В Госдепе США считают «план Сайдика» по Украине нереалистичным 1 16.02.2019, 14:09

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План изначально безнадежный.

Американская дипломатия считает план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе нереалистичным.

Об этом в разговоре с журналистом nv.ua на полях Мюнхенской конференции по безопасности сказал источник в Госдепе США.

"План Сайдика изначально безнадежный", - отметил собеседник НВ, добавив, что "никто не рассматривает введение миротворческой миссии ООН-ОБСЕ как реалистичное".

По словам американского дипломата, Россия согласна лишь на миссию с мониторинговым мандатом, а не военным.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

По словам Сайдика, Минские договоренности являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ - оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план Сайдика не содержит принципиально новых предложений.

Президент Петр Порошенко, комментируя "план Сайдика", заявил , что миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ.

В Администрации президента также отметили, что не рассматривают предложенный Сайдиком план для Донбасса.