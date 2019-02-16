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Новые санкции

  • Максим Авербух
  • 16.02.2019, 14:37
Максим Авербух

С очень большой долей вероятности новые санкции против России будут утверждены.

1. В том, что контролируемая демократическим большинством Палата Представителей США проголосует за законопроект, сомнений нет.

2. С учетом того, что демократы контролируют 48 мест в Сенате, а один из двух авторов проекта - республиканский сенатор Линдси Грэм точно проголосует за него, для утверждения проекта Сенатом осталось найти 11 сенаторов-республиканцев, которые проголосуют "за". Из 51.

Найдутся, в первую очередь, из тех, кому переизбираться в ноябре 2020 года. С большой долей вероятности за проект проголосует один из шести инициаторов предыдущего санкционного законопроекта Грэма - Менендеса, сенатор-республиканец Кори Гарднер.

3. Спикер Сената, республиканец Макконел, может отказаться ставить на голосование поступивший из Палаты Представителей законопроект. Но это будет означать, что он публично, перед всей страной, распишется в том, что работает на Россию.

4. Трамп в случае утверждения законопроекта обеими палатами Конгресса, окажется в ситуации описанной в п.3.

С учетом того, что он явно хочет попробовать пойти на второй срок, отказ подписать законопроект поставит крест на его шансах.

Плюс к тому Трамп ворча, но подписал в августе 2017 года предыдущий более-менее реальный санкционный закон (тот самый из-за которого начались проблему у Дерипаски).

Резюме: с очень большой долей вероятности новые санкции будут утверждены, максимум что случится - в ходе прохождения через Сенат и Трампа они будут несколько смягчены.

Максим Авербух, Facebook


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