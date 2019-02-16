Кто и зачем вез холодильник на «скорой» в Гродно? 11 16.02.2019, 15:22

4,762

В милиции выяснили и посчитали это нормальным.

Житель Гродно увидел, как медики грузят холодильник в машину скорой помощи, и рассказал об этом СМИ. Милиция провела проверку и сообщила ее итоги: перевозка холодильника в автомобиле службы 103 не является противоправным деянием

Житель Гродно возмущался, что пока медики перевозили в машине скорой помощи холодильник, кому-то могла понадобится экстренная помощь. Сегодня в УВД Гродненского облисполкома прокомментировали этот случай, пишет telegraf.by.

Милиционеры Ленинского РОВД установили, что автомобиль скорой помощи, в которую медики загрузили холодильник, принадлежит Зельвенской ЦРБ. Оказалось, что на этой машине из Зельвы в Гродно привезли пациента, а по дороге назад загрузили холодильник, который отправился одному из сотрудников медицинского учреждения от его сына – все равно машина ехала пустой.

Официальный представитель УВД Игорь Белозеров подчеркнул, что эта машина не могла быть задействована в экстренной доставке пациентов, и в факте перевозки холодильника нет состава противоправного деяния. Тем не менее, руководству Зельвенской больницы направят письмо для реагирования.