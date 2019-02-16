Bloomberg: Новые санкции против РФ коснутся «Северного потока-2» 1 16.02.2019, 15:59

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В рамках новых санкций могут запретить финансирование российских энергетических проектов.

В рамках новых санкций против РФ, которые рассматривают в Сенате США, могут запретить инвесторам финансировать энергетические проекты России, включая Северный поток-2 и Турецкий поток, пишет Bloomberg (перевод — liga.net).

Оба трубопровода, которые строит Газпром вопреки оппозиции в Евросоюзе и США, предусматривают транзит газа в ЕС в обход Украины.

По данным агентства, СП-2 совместно финансируется Газпромом и пятью региональными энергетическими компаниями. Участок Турецкого потока в ЕС будет строиться за деньги Газпрома и его турецкого партнера 50/50.

Возможные санкции могут заставить иностранных инвесторов прекратить поддерживать газопроводы, заявил директор Fitch Ratings по нефти и газу Дмитрий Маринченко. "Однако в худшем случае Газпром сможет финансировать их самостоятельно", - сказал он.

Кроме того, санкции могут коснуться инвестиций в российские объекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами страны и поставки капитала, технологий или оборудования для будущих отечественных нефтяных месторождений.

В Fitch отмечают, что на данный момент у России нет таких объектов за ее пределами, но в долгосрочной перспективе ограничения могут повлиять на способность РФ поддерживать производство СПГ.