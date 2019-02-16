«Главное, идти до конца»: Как минчанин за 8 месяцев кардинально изменил свое тело 9 16.02.2019, 16:10

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29-летний белорус поделился тем, как ему удалось похудеть на 18 килограммов.

29-летний Стас из Минска рассказал tut.by о том, как за восемь месяцев похудел на 18 кг.

Откуда взялся лишний вес

— Не скажу, что раньше я был далек от спорта или вел лежачий образ жизни. Напротив, временами я посещал спортзал, умел делать кое-какие упражнения, был рад поиграть в футбол с ребятами. В университете у нас даже была своя футбольная команда. Я был худым и, как и большинство парней, думал, что никогда не пополнею.

Но толстеть мы начинаем незаметно. Поначалу я даже не ощущал дискомфорта. Но потом, отчетливо помню, мне стало тяжело завязывать шнурки, если рядом не было табуретки, чтобы присесть.

Мне очень повезло с окружением: хороший друг увлекался бодибилдингом. Я смотрел на него и понимал, что мы примерно одного роста, но он в отличной форме, а я как-то не очень. В один день меня прямо стрельнуло: пора! Понятно, что я потопал прямиком к другу: узнавать, где его зал и поможет ли он мне. Друг не отказал, и весь путь мы проделали, считай, вместе.

Как худеть

Пожалуй, самое главное — это понять, за счет чего ты будешь худеть. Мне казалось, что сейчас я пойду потягаю гантели и стану не то что худым, а сразу еще и рельефным красавчиком. Ага, уже. Лишний вес, как оказалось, уходит за счет дефицита калорий, который можно создать двумя способами: либо увеличивать ежедневное их сжигание, либо уменьшать их ежедневное потребление.

Ну тут-то все просто, я же собрался в зал, не так ли? Опять же — не так ли. Оказывается, что если ты потренировался часик-полтора в спортзале, это не значит, что можешь потом обжираться, как перед забоем. При том количестве еды, что я раньше ел, перекусывал, просто жевал и так далее, даже при тренировках у меня все равно сохранялся профицит калорий. Справедливости ради стоит отметить, что любому человеку, желающему похудеть, для дефицита калорий придется скорректировать питание.

Фото: из личного архива

Вес до похудения в декабре 2016 года — 96 кг, после в июле 2017 года — 78.

Что есть

Вот так мы приплыли к диете. Тут тоже есть выбор. По сути, диета — это когда у тебя есть условное количество калорий, которое тебе выделено на день. В это количество ты должен впихнуть нужное количество белка (чтобы мышцы росли, это примерно 1,5 г белка на 1 кг веса) полезные жиры, клетчатку, витамины и т.д.

При желании и умении можно каждый день считать БЖУ через калькулятор калорий и корректировать питание слету. Но я так не умею даже сейчас, поэтому каждый вечер я себе готовил на день вперед: кашу, рыбу или мясо, подготавливал овощи и творог.

О, как много я узнал в эту пору! Как во многом я заблуждался! Первое время я любил пить сок. Но думал, что сок надо получше и покупал один из наших дорогих. Рассказал об этом другу, он сильно смеялся: в соке 12 г углеводов на 100 мл, но кто пьет в день 100 мл сока? Для сравнения, в рисе — 16 г на 100 г.

Потом был огромный промах с сухофруктами: я уминал чернослив и изюм с творожком за милую душу. Ну и мед, как же без него. Вывод простой: полезность и низкокалорийность — разные вещи.

И тут важно понять: никто тебе не говорит, что надо отказаться от каких-то продуктов. Просто когда у тебя стоит план по калориям в день, ты десять раз подумаешь, что съесть: кусочек шоколадки или тарелку риса. Из той же оперы: соусы, кетчупы, всякие мелочи которые мы добавляем в еду. Все это «забывают» учитывать в подсчете калорий, но их количество растет — а значит, может, и не будет дефицита.

Как тренироваться

Ну и, конечно же, я начал тренироваться. Тут тоже много нового для себя узнал. Оказывается, нельзя влететь в зал и начать бросаться с тренажера на тренажер, подкидывая веса и работая до отключки. Есть разные программы. Количество подходов и повторений тоже взято не с потолка. Тут же — последовательность в работе с мышцами в тренировочном цикле, отдых между подходами и повторениями, правильность выполнения упражнений, «твои» и «не твои» упражнения, понимание, для чего нужна минимальная экипировка и как ее использовать и многое-многое другое.

Я начинал работать так, чтобы в один день прорабатывать все мышцы: ноги, спина, грудь, плечи, — с большим количеством повторений (12−16). Потом перешел на дробление (ноги/плечи, спина/трицепс, грудь/бицепс) и среднее количество (8−12). Потом начал ходить в зал почти каждый день и делал по группе мышц (ноги, спина, грудь, плечи/руки). Каждый раз я делал разминку 10 минут до и 40 минут кардио после тренировки. С того момента, как я переступал порог зала, и до того момента, как покидал его, проходило 2,5 часа.

Результат

Оглянувшись назад, я могу сказать, что это было очень тяжело. Я просыпался, работал, тренировался, приезжал домой, готовил и ложился спать, с трудом успевая что-то сделать еще. Я много в чем себе отказывал. Мне очень часто указывали на ошибки, которых было много.

Особенно тяжело было вначале, когда я был одним из самых неуклюжих в зале и при этом не понимал, что делать. Если друг отходил, то я вообще чувствовал себя, как ребенок без родителей в магазине на кассе.

Но когда я понял, что у меня получилось, то у меня изменилось даже мышление. Я стал ясно понимать, что если идти к своей цели, пусть маленькими шажочками, если слушать людей, которые знают в своем деле толк, если верить в себя, не стесняться иногда казаться глупым, то ты добьешься своего. Главное, идти до конца. Я дошел.