Россиян изолируют от мира 9 Михаил Касьянов

16.02.2019, 16:21

4,823

Михаил Касьянов

Это делается под видом защиты от внешней угрозы.

Число пользователей интернета в России увеличилось с 43 млн в 2010 г. до более чем 90 млн в 2018 г. и растет непрерывно. Интернет быстро вытесняет телевидение — главный механизм пропаганды и манипуляции общественным сознанием.

Свежая социология это подтверждает — рейтинги власти неуклонно падают, несмотря на усилия пропагандистов. Люди устали от омерзительных ток-шоу об Украине и США. Не получая информации о реальном состоянии дел в стране и событиях за рубежом, они ищут правду в сети. Разрушается лживая картина мира, нарисованная телеканалами.

За последние три года руководство страны обеспечило принятие ряда законов по доступу спецслужб к содержанию передаваемой через интернет информации. Теперь же оно обеспокоено свободой получения населением этой информации и, как следствие, утратой контроля над сознанием граждан.

И вот, Госдума в первом чтении приняла «Закон о суверенном интернете». Авторы инициативы утверждают, что она необходима для «безопасного и устойчивого функционирования» Интернета на территории России. Депутаты ссылаются на «агрессивный характер» новой стратегии безопасности США. Они утверждают, что если Америка захочет отключить нас от всемирной паутины, то рунет, благодаря этому закону, сможет существовать автономно и оставаться её частью.

Выслушав и прочитав мнения независимых экспертов в области информационных технологий, не остается никаких сомнений, что «аргументы» авторов — пустая демагогия. К защите рунета от внешнего воздействия относится только название законопроекта. Предусмотренные же в нем положения — комплекс мер по тотальному государственному контролю информационных потоков, вплоть до возможности отключения страны от внешнего мира.

Споры провластных экспертов о технической состоятельности предлагаемых в законопроекте мер и огромных расходах на его реализацию отвлекают граждан от главного. Под видом защиты от внешней угрозы отключения России от мировой сети власть создает собственный механизм для полной изоляции российских граждан от зарубежных источников информации и удержания сознания людей в рамках пропагандистских догм.

Партия народной свободы (ПАРНАС) осуждает попытки нынешней власти лишить россиян свободы получения и обмена информацией, дарованной нам Конституцией, и призывает граждан России отстаивать свои права путем публичных мирных протестов.

Михаил Касьянов