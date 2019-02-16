Столицу Албании охватили протесты 16.02.2019, 16:42

Фото: twitter.com/antoniocakshiri

Протестующие требуют отставки правительства и новые выборы.

В Албании сторонники оппозиции пытались ворваться в здание правительства, акция сопровождалась столкновениями с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что в Тиране на митинге против коррумпированного правительства произошли столкновения с полицией. Сторонники оппозиции прорвали полицейские кордоны в попытке ворваться в здание местного кабинета министров, сломали дверь, однако так и не проникли внутрь. Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками.

Также сообщается, что машины скорой помощи забрали нескольких пострадавших. Сторонники оппозиции выступают за отставку правительства и досрочные выборы.